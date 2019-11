HKScan püüab lihale lisa leida

HKScan kontserni tegevjuht Tero Hemmilä Foto: Liis Treimann

Lihatööstus HKScan teatas börsile saadetud üheksa kuu tulemuste kommentaaris, et kavatseb oma tootevalikut "mitmekesistada", kuigi liha jääb endiselt firma põhitooteks. Tulemusi on aidanud parandada ka Hiina seakatk, mistõttu on eksport Aasia riiki märgatavalt suurenenud. Kolmandas kvartalis suutis HKScan üle pika aja plussi jõuda.

Börsile saadetud teates kirjeldas firma pikalt tootevaliku suurendamise strateegiat, kuid detailidesse siiski ei laskutud. Seega pole täpselt selge, millistest toodetest jutt käib. Küll aga märgiti, et prognoosid ja kogemus viitavad punase liha tarbimise vähenemisele, kuid samas suuremale nõudlusele linnuliha järele.