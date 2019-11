Järvik: kohtud on tegelenud seadusevastase bürokraatiaga

Maaeluminister Mart Järvik. Foto: Liis Treimann

Maaeluminister Mart Järvik teatas täna pressiteate vahendusel, et süüdistustel nagu oleks ta sattunud oma õigusnõunik Urmas Arumäe kaudu huvidekonflikti ja takistanud PRIA-l lahendada kohtuasju, kus vaidluse teiseks osapooleks on sama advokaadibüroo, kus töötab Urmas Arumäe, puudub igasugune alus.

"PRIA kui maaeluministeeriumi allasutus küsis minult volitust kahe kriminaalasja puhul, et nad saaksid esindada riiki vaidluses firmade vastu, kellelt nõutakse tagasi toetusraha. Esimese ühekordse volituse kohtuasja lahendamiseks kirjutasin alla pärast seda, kui meie õigusosakonna jurist kinnitas, et tegemist on volitusega, millel ei ole tagasiulatuvat mõju," märkis Järvik.