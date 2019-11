Moody's alandas brittide tulevikuvaadet

Britid peavad 12. detsembril otsustama kas järgmiseks peaministriks võiks saada Jeremy Corbyn (esiplaanil) või Boris Johnson. Foto: AFP/Scanpix

Reitinguagentuur Moody’s alandas Ühendkuningriigi tuleviku vaate stabiilselt tasemelt negatiivseks, kirjutab Financial Times. Põhjus peitub selles, et agentuuri hinnangul on lõhed Briti ühiskonnas seoses Brexitiga tõstnud riske.

Krediidiagentuurid on varem hoiatanud, et brittide võlakohustuste riskitaset tõstaks leppeta lahkumine Euroopa Liidust ning nii S&P kui Fitch on juba hinnanud brittide tuleviku vaadet negatiivseks.