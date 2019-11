Tanel Kiik: on ka kolmas valik

Kuigi paljudele paistab üha enam, et valitsuse tegelikud bossid on Helmed, siis Tanel Kiik (paremal) seda ei tunnista. Foto: Raul Mee

Sotsiaalminister ja Keskerakonna liige Tanel Kiik ütles täna hommikul valitsuskriisi kommenteerides, et kuigi erakonnad figureerivad meedias erineva intensiivsusega ja mõni esitab ka ultimaatumeid, juhib valitsust siiski peaminister Jüri Ratas.

Küsimuse peale, kas praegusele valitsusele oleks parem õudne lõpp kui lõputu õudus, vastas Kiik, et on ka kolmas valik: mõistlik lahendus tekkinud olukorrale. „Ja selle nimel me töötame.“