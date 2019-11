Bloomberg: USA kaitseministeerium tegi Bill Gatesist taas maailma rikkaima inimese

Microsofti kaaslooja Bill Gates Berkshire Hathaway aastakoosolekul Foto: Raul Mee

Microsofti kaaslooja Bill Gates on Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt taas rikkaim inimene. Varasemalt on seda tiitlit kandnud Amazoni omanik Jeff Bezos, kelle e-kaubandusplatvormi kasumlikkus on aga langenud.

Gatesi upitas Bloombergi rikaste indeksi esimesele kohale Pentagoni 10 miljardi dollari suurune pilvetehnoloogia hange, mille võidu napsas Microsoft Amazoni nina alt ära eelmisel kuul. Alates vastuolulise kaitsehanke võidust on Microsoft aktsiate väärtus kasvanud 4% võrra suurendades Gatesi väärtust 110 miljardile dollarile, vahendas Bloomberg.