Raadiohommikus: atraktiivse tööandja valem

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime, millised on tööandja brändingu uusimad trendid. Foto: Shutterstock

Millised on tööandja brändingu uusimad trendid? Eestit väisas hiljuti tööandja bärndingu guru Brett Minchington Austraaliast. Milliste sõnumitega ta Eesti tööandjaid kostitas ja kes on Eesti atraktiivseimad tööandjad sel aastal, kuuleme Instar EBC OÜ tegevjuhilt Kersti Vannaselt.

Millised on Eesti ja Saksamaa töökultuuri erinevused? Mida oleks Saksamaal eesti töökultuurist üle võtta? Külas on Saksamaal, Münchenis töötav koots ja IT-värbaja Helge Lilleorg.

Oleme kuulnud äri ja uute valdkondade edulugusid idufirmade maastikult, aga kuidas saada edukaks pagaritööstuses, uurime Karjase saia loojalt Kenneth Karjaselt.

Saadet juhivad Tiina Saar-Veelmaa ja Priit Pokk.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Külas on suurärimees ja kontserni Estiko omanik Neinar Seli. Äripäeva Rikaste TOP hindas tema vara väärtuseks 2018. aasta lõpus 100 miljonit eurot. Saates uurime, millal jõuab Estiko börsile, kuhu Seli investeerib, millega ta täna nullist alustades tegelema hakkaks, millist tootlust ta enda investeeringutele otsib ning samuti räägime tema investeeringust, mis võib potentsiaalselt inimeste eluiga pikendada ning paljust muust. Saadet juhivad Anu Lill ja Kaspar Allik.

12.00-13.00 "Minu karjäär". Räägime Tele2 personalidirektori Helena Everti ning personaliarenduse spetsialisti ja kootsi Mihkel Joasooga. Teeme juttu ettevõttes hästi toimivast kootsinguprogrammist ja arutame, kui oluline on anda üksteisele pidevalt tagasisidet. Samuti selgub, millised on Tele2 eesmärgid praegu ja tulevikus, mida tähendab hea juhtimine ning suurepärane motivatsioonipakett, mille abil asjalikke töötajaid ettevõttes hoida. Saade oli esmakordselt eetris septembris. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00-14.00 „Eetris on turundusuudised“. Reklaamiteadmistest rääkivaid raamatuid on Eestis mitmeid, kuid Kent Raju kirjutatud „Reklaamitrikk 1.5“ käsitleb turundusteemat kogemuspõhiselt, tuues lisaks hulganisti reaalselt juhtunud lugusid. Saates lahkame raamatu tagamaid, kellele ta on mõeldud ja kellelt see tööd ära võtab, sest annab kasutajale vajalikud oskused. Saatejuht on Uku Nurk ja külaliseks Kent Raju, reklaamiagentuur Kala Ruudus pikaaegne loovjuht.

15.00-16.00 "Imeline teadus". Seekordne saade on pühendatud robotitele ja robootikale. Luubi all on kaks praktilist lahendust siitsamast Eestist: esmalt teeme juttu sellest, et Ida-Tallinna Keskhaiglas aitab kirurge lülisambaoperatsioonide juures juba septembrikuust uudne robot. Millised ülesanded sellele usaldatud on ja kuidas robot nendega seni hakkama on saanud, sellest teeme juttu lülisambakirurgia keskuse juhi dr Taavi Toomelaga. Mustamäe elanikel on aga varsti võimalik lisaks Starshipi teada-tuntud pakirobotitele õige pea oma silmaga näha teist veerevat robotit, millel on kaunis proosaline ülesanne lund (lumevabal ajal prügi) kokku lükata. Selle abimehe taga seisab ettevõte nimega Lumebot ning nende tegemistest räägib üks ettevõtte algatajaid Andres Kõiva.

Lisaks heidame ka kiire pilgu detsembrikuu Imelise Teaduse numbrile, mis on väljas 28. novembril ehk järgmisel neljapäeval. Saadet juhib Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.