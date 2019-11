Aasta töösturiks kuulutatud Arno Kütt: "Ettevõtlus on nagu rallisõit!"

Arno Kütt. Foto: Andras Kralla

Täna toimuval Tööstuse äriplaani konverentsil selgus aasta töösturi konkursi võitja ehk aasta tööstur 2019, kelleks sai Cleveroni asutaja Arno Kütt.

Arno Kütt on juht, kelle mõtteviis, visioon ja tegutsemistahe on Viljandis kui tõeliselt värske tuuleiil tänases majanduselus, kõlas põhjenduses, miks just Kütt peaks olema aasta tööstur.