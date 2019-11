Töösturid avaldasid võtme, kuidas uuel aastal edu saavutada

Virve Jõgeva, Janek Pohla ja Kristo Kaugija Tööstuse Äriplaani paneeldiskussioonis. Foto: Raul Mee

Eilsel konverentsil Tööstuse Äriplaan 2020 jäi kõlama, et töösturil tasub jälgida seda, kas klient ise oskab oma äri muutuvate oludega kohaldada, ja mitte karta vajadusel talle ka nõu anda.

Kristo Kaugija Radius Machiningust märkis, et tänapäeval on oluline mitte olla kliendi suhtes passiivses rollis, vaid õppida ka tema äri paremini tundma. "Et ei jääks lihtsalt allhankijana tema tellimusi täitma. Ja mune ei tohi ühes korvis hoida," märkis ta.