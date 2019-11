Vesterbacka Slushil: Eesti idud on teinud hiinlastest palju kõvema tulemuse

Soome visionäär ja tunneliprojekti Finest Bay Area eestvedaja Peter Vesterbacka. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Peter Vesterbacka näeb, et Soome investoritel on põhjust Eesti idufirmadesse investeerida: Eestis sünnib üks miljardi dollarilise väärtusega ettevõte kõigest 300 000 elaniku kohta. Hiinas on see arv 7 miljonit.

Angry Birdsi asutanud ja Tallinna ja Helsingi vahele tunnelit rajav Vesterbacka peab Eesti start-up'ide edu imeliseks. Eriti pärast seda, kui ta kuulis Hiinas Pekingi ülikooli professorit uhkust tundmas selle üle, et Hiinas on 200 ükssarvikut ehk miljardi dollari väärtusega idufirmat. "Aga kui sa teed lihtsa arvutuse, tähendab see, et Hiinas on vaja ükssarviku ehitamiseks 7 miljonit inimest. Eestis ainult 300 000. See on väga hea põhjus, miks Soome investorid ja investorid ükskõik kust peaksid Eestisse investeerima," märkis Vesterbacka Äripäevale täna Soomes idufirmade ja investorite konverentsil Slush. "Eestil on imeline edu ette näidata."