Probleemne laen EE9260: neli kriitilist küsimust EstateGurule

EstateGuru platvormil kogutud 318 000 eurot läksid eraisiku hüpoteegiga tagatud pangalaenu kustutamiseks. Foto: Kuvatõmmis

EstateGuru laenu juhtum on hea meeldetuletus investoritele, et kõik riskid peaks hindama ise: ei tasu loota, et ühisrahastusplatvorm teeb selle töö ära teie eest.

Laenu EE9260 lugu toob valguse ette palju aspekte, mille peale ei oskaks enamik investorid laenu andes tulla ja mis, nagu selles kaasuses, võib lõppeda halva üllatuse ja loodetust väiksema tootlusega.