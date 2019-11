Mooste mehed lähevad Araabiasse: "See on meie suur võimalus!"

Looduslikke ehitus- ja viimistlusmaterjale tootev Saviukumaja ühines Dubai EXPO 2020 Eesti paviljoniga, et võita Araabias uut turgu.

Põlvamaa väikefirma, looduslikke ehitusmaterjale tootva OÜ Saviukumaja tegevjuht ja omanik Marko Kikas (vasakul) ja Martin Hütt seisavad Mooste mõisa endises tööhobuste tallis asuvas töötoas näidiste stendi juures. Foto: Väinu Rozental

Mullu Katari emiiri vennale kuuluva hoonet krohvimas käinud Saviukumaja käive kasvas selle lepingu tulemusel mitmekordseks ning tulemused investeeriti uude tootmisse. Nüüd tahab ettevõtte asutaja Marko Kikas minna EXPO-le, sest näeb sealsel turul tohutut potentsiaali: "Koha peal palju ei toodeta, nii et see on meie suur võimalus."