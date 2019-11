Läti peatas üheksa Vene telekanali näitamise, Eesti kaalub

Üheksa Venemaa telekanalit said Lätis keelu, sarnane saatus võib tulla Eestis. Foto: TASS/Scanpix

Läti riiklik elektroonilise massimeedia nõukogu (NEPLP) peatas üheksa Vene telekanali näitamise, vahendab Läti rahvusringhääling.

Erinevalt varasematest otsustest telekanali edastamist peatada kanali sisust lähtuvalt, on nüüd põhjus selles, et kõigi üheksa Vene telekanali tegelik omanik on Juri Kovaltšuk, kes on Euroopa Liidu sanktsioneeritavate nimekirjas seoses Ukraina territoriaalse ühtsuse õõnestamisega.