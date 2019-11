Eesti Pank: ärilaenude vähenemine võib näidata ettevõtjate ebakindlust

Danske panga lahkumisega aeglustus Eesti ettevõtete võetud laenude portfelli aastakasv 5 protsendilt 2,7 protsendini. Foto: Andras Kralla

Ettevõtetele väljastati uusi pikaajalisi laene ja liisinguid oktoobris pisut vähem kui viimase aasta jooksul keskmiselt. See võib tähendada, et laenunõudlus on mõnevõrra kesisem, kuna ettevõtete kindlustunne on muutunud märgatavalt väiksemaks ja ettevõtjad võivad lükata investeeringute tegemise kaugemasse tulevikku.

Kuigi ettevõtete tulevikuootused on viimastel kuudel kehvemaks muutunud, on nende majandustulemused praegu endiselt head. Seega püsib ka pankade Eesti laenuportfelli kvaliteet väga hea. Üle 60 päeva hilinenud maksetega laene on pankadel 90 miljonit eurot, mis tähendab, et nende laenude osakaal pangalaenude portfellis on kukkunud alla 0,6 protsendi.