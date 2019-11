Riskikapital andis Slushil nõu: kuidas olla see start-up, kes kriisiga põhja ei lähe

Helsingis investorite ja start-up’ide konverentsil Slush toimunud majanduslanguse arutelul tõdeti, et aeglustumine tuleb ja mitte vaid hetkeks. Viie aasta pärast võib olukord riskikapitaliturul olla täielikult muutunud.

Slushil läks aruteluks selle üle, mis on õige valik olukorras, kus majanduskasvu aeglustudes üha valivamaks muutuv investor otsib nii turuliidrit kui ka seda start-up'i, kes kasvab raha efektiivselt kasutades, mitte ei kaeva end kasvades üha suuremasse kahjumisse. Foto: Julius Konttinen, Slush

Euroopa Investeerimispanga majandusosakonna direktor Debora Revoltella rääkis, et majanduskasvu aeglustumine kindlasti tuleb ning ilmselt teistsugune, kui paljud loodavad: lühikese ja kohe tagasi pöörduva languse asemel näeb ta, et aeglustumise taga on lisaks tsüklilisusele ka struktuursed komponendid, mis takistavad suuremat kasvu. "See on pikaajalisem trend, mille jaoks tuleb kasutusele võtta pikaajalisemad meetmed, et reageerida. Aga on võimalusi,“ arvas Revoltella.