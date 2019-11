Must reede teeb tarbijatele tünga

USAst pärit musta reedet peetakse suureks ostlemispühaks. Foto: Reuters/Scanpix

Hiljutisest uuringust selgus, et parimaid diile ei saagi tarbijad mustal reedel: suur osa kaupadest on enne ja pärast šopingupüha saadaval kas sama või veelgi soodsama hinnaga.

Just sellise järelduse tegi Suurbritannia tarbijateadlikkuse eest kõnelev Which?, kui analüüsis 83 kauba hindu mustal reedel ja kuue kuu jooksul pärast seda, kirjutab CNN. Veel enam, uuringus leiti, et 60% asjadest olid sama või veel soodsama hinnaga müügis ka enne ostupüha.