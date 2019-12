Anonüümne värbamisäpp otsib töötajat kogu Euroopast

Anonüümne värbamisäpp MeetFrank kaasas 1,5 miljonit eurot, et viia kokku talendid ja tööpakkujad olenemata sellest, mis riigis nad parasjagu asuvad.

MeetFranki asutajad tehnoloogiajuht Anton Narusberg (vasakul), tegevjuht Kaarel Holm (ees keskel) ja äriarenduse juht Marko Virkebau. Foto: Liis Treimann

"Keegi küsi, milline on see ettevõte, kus sa tahad töötada. Kõik küsivad, kus sa tahad töötada asukoha mõttes, kuigi tegelikult on tänapäeva maailmas asukoht teisejärguline,“ rääkis anonüümse värbamisäpi MeetFrank juht Kaarel Holm.