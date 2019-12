Väiksemad õlletootjad saavad suurema aktsiisivabastuse

Keskerakonna saadiku Erki Savisaare sõnul toetab kõrgem aktsiisivabastus väikeettevõtlust Foto: Liis Treimann

Toodangu kogus, millest vähem tootvad pruulikojad on aktsiisist vabastatud, kasvab 600 000 liitrilt 1,5 miljoni liitrini.

Pärast sellesisulise eelnõu teise lugemise läbimist riigikogus ütles keskerakonna saadik Erki Savisaar, et muudatus peaks tõstma väiksemate tootjate konkurentsivõimet suurte ees. "Praegu on pruulikodadel kasvupiir ees, mistõttu on vajalik kehtestada uus tootmismahu piir väikeõlletootjatele, et nad saaksid jätkuvalt aktsiisisoodustust müües oma tooteid Eestis,“ ütles Savisaar teate vahendusel.