Päikeseelekter on eestlaste seas oodatust populaarsem

Päikesepatarei katusele paigaldamiseks. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia teatas, et on sel sügisel müünud klientidele rohkem kui 1 MW mahus päikeseenergia „võtmed kätte“ lahendusi. See teeb kokku 60 lepingut erakliendiga.

Eesti Energia energiateenuste juhi Sten Aani sõnul on päikeseelekter üle maailma muutunud üha konkurentsivõimelisemaks energiatootmise liigiks ning ka Eestis on huvi kasv olnud üllatavalt kiire.