Kolm meest vahistati üüratu krüptopettuse pärast

Krüptoraha automaat Sikupilli Prismas. Foto: Liis Treimann

USAs esitati süüdistus kolmele mehele, kes vedasid 722 miljoni USA dollari suurust krüpto-petuskeemi.

Üks süüalune Matthew Brent Goettsche ütles oma tunnistuses, et potentsiaalsed BitClub Networki investorid on "lollid" ja "lambad". Ta ütles, et "ehitas selle äri idiootide toel". 2017. aastal kaasosalise saadetud kirjas ütles ta, et tänu BitClub Networkile saavad nad noorelt pensionile jääda ja nad oleksid "kuradi rikkad".