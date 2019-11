Eestlasi hullutanud krüptoraha sai soomlastelt 40 miljonit

Ajal, kui kõik oli veel hästi: OneCoini skeemist teenivad Sebastian Greenwood, Ruja Ignatova ja Juha Parhiala. Foto: Erakogu

Kümned tuhanded soomlased on raha pannud ennast virtuaalrahaks nimetavasse OneCoini, mis võib osutuda ajaloolise mahuga pettuseks.

Üle kogu maailma OneCoini raha pannud investorid on oma rahast ilma jäämas, kirjutas uudisteportaal Yle. OneCoini asutaja on kadunud ja ettevõtte kohta on USAs kriminaalasi algatatud.