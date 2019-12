Ettevõtjad ootavad majanduse laineharjalt langemist

Hekoteki juht Heiki Einpaul loodab, et majanduskasvu raugemine tekitab ettevõtjatele rohkem hingamisruumi just tööjõupuuduse vaates. Foto: Andras Kralla

Eesti Pank tõdes, et kohalik majandus hakkab jahtuma ja tööjõupuudus võib asenduda hoopis tööpuudusega. Metallitööstuse Hekotek juht Heiki Einpaul loodab, et ehk saavad ettevõtjad rohkem hingamisruumi.

Eriti karm on Einpauli sõnul praegu olukord tööjõuga. „Olen Eesti Panga prognoosiga nõus ja loodame, et majanduskasv aeglustub ning tööjõupuudus globaalselt natuke väheneb,“ avaldas Einpaul lootust. Ta nentis, et tööjõuturul pole mugav tegutseda, kui tööpuudus on alla nelja protsendi.