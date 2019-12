Konkurentsiamet: Linnamäe ja teised käivad libedal jääl

Konkurentsiamet peab üheks suuremaks järelevalvetegevuse puudujäägiks Eestis turgu valitsevate ettevõtjate sanktsioneerimise ebaefektiivsust - trahvid on liiga väikesed ja aegumistähtajad liiga lühikesed, on konkurenstiameti juht Märt Ots varem rääkinud. Foto: Andras Kralla

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots sõnas, et ketiapteekide sulgemine on äärmuslik aktsioon.

"Konkurentsiameti mõistes on tegemist n-ö libedal jääl kõndimisega, kuna ettevõtetevaheline konkreetne kokkulepitud tegevus on igatepidi taunitav," sõnas Ots. "Tegemist on äärmusliku meetmega ja sellist meedet kasutada ei tohiks."