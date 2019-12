Raidla hoiatab: reformist ei pääse

Riigireformi suurimad kritiikud lähtuvad sageli oma ametkondlikust või poliitilisest positsioonist, märkis Riigireformi SA nõukogu juht ja vandeadvokaat Jüri Raidla. Foto: Eiko Kink

Riigireformi tulihingeline eestvedaja Jüri Raidla sõnul on riigireform täiesti möödapääsmatu, lisaks on väga ohtlik arvamus, et tegemist on justkui kõiksuse reformiga.

Mida ütleb vastuseis riigireformile oponentide endi kohta? „Väga sageli on nende lähtekohaks olemasolev ametkondlik või poliitiline positsioon ja suundumus,“ kostis Raidla. „Igal organisatsioonil on oma enesealalhoiu- ja laiendamisinstinkt.“