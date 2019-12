Äripäeva raadios jõulupühadel

Jõululaupäeva "Investor Toomase tunnis" on küsitleja rollis on investor ja õppejõud Paavo Siimann ning küsimustele vastavad Investor Toomase taga olevad ajakirjanikud.

Kuhu nad ise investeerivad? Kui lihtne on ühiselt aktsiaid osta? Millised investeeringud on kõige enam pingeid põhjustanud? Kes neid pealkirju välja mõtleb? Mis on olnud kõige suuremad apsakad? Nendele ja teistele küsimustele saab vastuse teisipäeval kell 11.00.

12.00-13.00 "Fookuses: aasta ettevõtja". Sel korral on fookuses tiitel aasta ettevõtja, mida Äripäeva on 27 aasta jooksul aasta silmapaistvaimale ettevõtjale andnud. Tänavu pälvis tunnustuse Väino Kaldoja. Saate esimeses osas selgitavad Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ja ajakirjanik Eliisa Matsalu, kes tänavu tiitlile kandideerisid ja miks liisk Kaldoja kasuks langes.

Saate teises pooles aga vestleb Väino Kaldojaga Eliisa Matsalu ja tiitlivõitjat iseloomustavad teda tundvad inimesed. Saate pani kokku Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogia saates vaatame tagasi möödunud aastale ning suuname pilgu tulevikku. Mis on rohetehnoloogia valdkonnas olnud aasta jooksul olulisemad saavutused? Kas rohetehnoloogia puhul räägimegi peamiselt energeetikasektorist ja kas eestlased on ikka nii innovaatilised, nagu meile endile tundub? Mida toob järgmine aasta rohetehnoloogia valdkonnas nii uutele idufirmadele kui ka kogenud investoritele? Neile ja veel paljudele küsimustele on Äripäeva raadio stuudios vastamas Cleantech ForEsti tegevjuht Erki Ani ja Sunly OÜ üks asutajatest Priit Lepasepp. Saatejuht on Mart Valner.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saate ettekanded on salvestatud tuleohutuskonverentsil. Esimesena kõneleb advokaadibüroo NOVE nõunik Indrek Niklus. Tema teema on, kas tuleohutusnõuete rikkuja võib kindlustushüvitisest suu puhtaks pühkida. Teisena kõneleb Fireplani tuleohutuskonsultant, kuuenda taseme tuleohutusekspert Rait Pukk. Teemaks on kitsaskohad suuremahuliste puithoonete projekteerimisel. Saade oli esmakordselt eetris juunikuus.

Kolmapäeval:

11.00-12.00 "Triniti eetris". Eestis on ettevalmistamisel ühinguõiguse reform, mis muudab oluliselt kehtivat äriseadustikku ja toob muutusi paljudele ettevõtjatele. Saates keskendume neljale olulisele ühinguõigusega seotud teemale. Nendeks on vähemusosanike kaitse ehk dividendide jaotamise ning osaniku väljaastumise ja väljaarvamisega seotud muudatused; kontsernivastutus ehk kuidas kavatsetakse reguleerida olukordi, kus emaettevõte annab siduvaid korraldusi tütarühingu juhtidele; kolmandaks teemaks on osaluste võõrandamine ning neljandaks ühingu osakapitali miinimumnõuete kaotamine. Ühinguõiguse revisjoni kommenteerivad advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Tanel Kalaus ja Siim Maripuu. Saadet juhib Aivar Hundimägi

12.00-13.00 "Läbilöök". Saates on külas tunnustatud Eesti moekunstnik, äsja selle valdkonna Eesti kõrgeima tunnustuse ehk Kuldnõela pälvinud Tanel Veenre, kes tegutseb ka ettevõtjana. Viimased aastad on ta arendanud omanimelist brändi ja räägibki saates, milline võlu ja valu kaasneb kunsti ning ettevõtluse ühendamisega, kuidas ta end pidevalt loob, kust pärinevad head ideed ja paljust muust. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Kullafond". Räägime ASi Tavid suuromaniku Alar Tamminguga Nassim Nicholas Talebi raamatu "Oma nahk mängus" ainetel, miks tuleb järgmine majanduskriis erakordne ning mis võimaldab seda juba täna ennustada. Tamming nimetab praegust olukorda depressiivseks ning rõhub vajadusele üksteist rohkem kuulata. Samuti paljastab Tamming, kui kaugel on Tavidi börsiplaan, ning jagab nii oma eeskujusid kui lugemissoovitusi, mille abil on tal õnnestunud tõusta ärimaailma tippu. Esmakordselt maikuus eetris olnud saadet juhtis Indrek Mäe.

15.00-16.00 "Äripäeva TOP". Seekordne Äripäeva edetabeleid kajastav saade vaatleb värsket Eesti Edukamate Ettevõtete edetabelit ehk TOP100. Saates tuleb juttu sellest, miks edetabel peagi pea peale pööratakse, mis osa ettevõtteid selle etteotsa tõi ning milliseid tulemusi plaanivad saavutada järgmistel aastatel selle aasta edetabeli tipud.

TOP100 aitavad analüüsida Luminori peaökonomist Tõnu Palm, SEB analüütik Mihkel Nestor, suurima kasumi kasvu teinud põllumeeste ühistu Kevili juht Meelis Annus, kiirelt käivet kasvatanud kinnisvaraettevõtte Metro Holding juht Ain Kivisaar ja TOPi võitnud LTH-Baas juht Anton Maljugin. Saate pani kokku Rivo Sarapik.

Neljapäeval:

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi ja Neeme Korv lahkavad selle aasta olulisimaid poliitikasündmusi. Muu hulgas kostub saates kuuldus, et EKRE on arutanud erakonna esimehe vahetust. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00-13.00 "Kuum tool". Erinevalt USA ja Euroopa firmadest on Eestis tippjuhtide tasustamise põhimõtted ebaselged ning ei lähtu ettevõtte pikaajalistest eesmärkidest. Seetõttu on osa tippjuhte ülemakstud ning kehvad tippjuhid saavad liiga kaua ametis tiksuda. Mida tasuks õppida USA kogemusest ning kuidas aitab börsifirmade juhtide palkade ja tasustamispõhimõtete avalikustamine kaasa Eesti ettevõtete väärtuse kasvule, rääkis saates „Kuum tool“ juhtimiskonsultant Mait Raava. Esmakordselt juulikuus eetris olnud saadet juhtis Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 "Kullafond". Saates on külas investor, filosoof, heategija ja iidol Rahakratt. Lisaks on ta enda sõnul Mandri-Eesti populaarseima rahablogi autor. 2015. aasta suvel investeerimisega alustades teenis ta keskmist Eesti palka. Nüüd, neli aastat hiljem, on portfell kerkinud 100 000 euroni ning „higivaba sissetulek“ kerkis juulis 2350 euroni. Saatest kuuleb, kuidas ta siiamaani jõudis, mida ta soovitab algajatele, mis olid suurimad väljakutsed, kes on ta eeskujud, mis on edasised plaanid ja muud kasulikku ja huvitavat. Esmakordselt septembris eetris olnud "Investor Toomase tundi" juhtis Kaspar Allik.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Kellel ja kuidas on Eestis õigus ettevõtte poolt optsioonilepingut töötajaga allkirjastada? Milline lepingurikkumine lõpetab võimaluse optsiooni kasutada? Teabevara ja Äripäeva lugejate küsimustele vastavad lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo NJORD juristid Anne-Ly Kask ja Triin Kaurson. Teabevara tunni saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

