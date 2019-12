Võitlus rahapesu vastu liikus järgmisse sektorisse

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Foto: Liis Treimann

Rahapesuskandaalid on viimastel aastatel halvanud mitmed Euroopa suuremad pangad, aga Balti riikides on puhastustuli jõudnud järgmise valdkonnani.

Nüüd on järelevalvajatel sihikul maksevahenduse teenusepakkujad, mis muu hulgas aitavad liigutada raha üle maailma tavalisest madalama teenustasu eest, kirjutab Bloomberg tänases esiuudises. Kuna traditsioonilised pangad on terava kontrolli all, on tekkinud eriti suur oht, et kriminaalid kasutavad oma raha liigutamiseks just selliseid teenusepakkujaid.