Ettevõtete laenamine jahtus, koduostjad jätkavad innukalt

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eluasemelaenuturg kasvas aastaga 7 protsenti, ettevõtete laenamine jäi sellele alla, võtab kokku Eesti Pank.

Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik kirjutab, et eluasemelaenuturg püsis aktiivne ka 2019. aasta novembris. „Kuigi viimasel ajal on majanduses olnud näha kasvu aeglustumist, soosib tööturu olukord endiselt töötajat. Kiire palgakasv on inimeste kindlustunnet suurena hoidnud ja nõudlus kinnisvara järele on endiselt tugev,“ selgitab ta keskpanga kokkuvõttes.