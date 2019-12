Maive Rute hoiatab virvatulukeste eest

Ees seisva teise pensionisamba reformi puhul – mis tahes otsuseid inimesed ka vastu ei võta – tuleks kindlasti esimesele kohale seada tulevikuks säästmine, mitte tarbimine, rõhutas Eesti Panga asepresident Maive Rute Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Maive Rute. Foto: Andres Haabu

„Eriti tahaks hoiatada virvatulukeste eest ja virvatulukeste all ma mõtlen seda, et ka praegu on meediaruumis päris palju selliseid, kes kutsuvad, et tooge oma raha, oma säästud meile, meil on siin 12 protsenti intressi ja nii edasi. Et inimene enne, kui ta oma vaevaga teenitud säästud kuskile mujale paneb, peaks kindlasti vaatama, kas vastav fond või asutus on tegelikult ka korrektne ja reguleeritud, kas hoiused on tagatud. Need on asjad, mis võib-olla kohe klantspildi pealt ei paista, aga mis võivad pärast väga valusalt kätte maksta,“ märkis Rute.