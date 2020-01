Raadiohommikus: kui suur kukkumine siis ikkagi tuleb aastal 2020?

Endine LHV panga analüütik ja nüüdne presidendi nõunik Heido Vitsur räägib neljapäevases hommikuprogrammis sellest, mida ootab uuelt aastalt. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio aasta esimeses hommikuprogrammis räägime sellest, kas tuleb siis oodatud majanduslangus või mitte, mida toob uus aasta erinevatele sektoritele, ning sellest, mis saab siis, kui inimesed ebaviisakatest valitsejatest võõranduvad.

Hommikuprogrammis on külas endine LHV panga analüütik ja nüüdne presidendi nõunik Heido Vitsur. Vaatame üheskoos peale aastale 2020.

Lisaks on stuudios riigireformi radari kolleegiumi liige, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu asepresident Ivo Suursoo arutlemas teemal, miks eemalduvad inimesed ebaviisakast valitsusest ning millise suuna võtab sisse IT-sektor.

Samuti kuulevad Äripäeva raadiokuulajad, millised on seksika pesubrändi looja Kris Sooniku ambitsioonid uuel aastal ja mis saatust ennustab ehitusturule Ehitustrusti juhatuse liige Kaido Somelar. Hommikut veavad Äripäeva ajakirjanikud Kaisa Gabral ja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Luubi all". Uuriva toimetuse ajakirjanikud võtavad möödunud aasta kokku, tuues välja kõige olulisemad ja mõjukamad lood. Samuti arutlevad ajakirjanikud, mis eelmist aastat iseloomustas. Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Lavajutud". Luminori teenusedisaini juht Lars Erik Hion kõneleb Luminori kogemusest, kus rakendatakse kliendist lähtuva organisatsiooni printsiipe ning kus tema juhtida on osakond, mis aitab luua tugevaid seoseid kliendi heaolu ja ettevõtte majandusliku edu vahel. Hion räägib, kuidas disainmõtlemise tööriistakast, eriti selle visuaalne osa, on selge ja arusaadav kõigile, olenemata erialasest taustast. Ühiselt saavad kaasa rääkida nii turundaja, tarkvaraarendaja, tippjuht kui jurist, kes tavaolukorras räägivad tehniliselt võttes küll eesti keelt, aga üksteisest tihti suurt aru ei saa.

Teises saatepooles kõneleb psühholoogiateadlane Andero Uusberg. Tartu Ülikooli teadlase loos saame teada, kui altid on inimesed muutustele ja mis protsessid ajus päriselt käivad, kui inimene mõne muutusega tegeleb.

Saade on salvestatud Pärnu Juhtimiskonverentsil ja oli esmakordselt eetris juulikuus.

13.00–14.00 "Kullafond". Saates räägitakse sotsiaalmeediast, rööprähklemisest ja töökeskkonna kavandamisest. Samuti hommiku- ja õhtuinimestest, päevarütmist ja sellest tulenevast planeerimisest. Uuritakse, millal on kasulik olla esimene ja millal viimane, mida tuleks teha hommiku- ja mida õhtupoole ning kuidas saada lahti asjade edasilükkamisest. Külas on koolitaja ja ajajuhtimise asjatundja Ardo Reinsalu, saatejuht on Signe Rummo. Saade "Juhtimislabor" oli esmakordselt eetris 2018. aasta novembris.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Levinud on arusaam, nagu mesilaste surmas oleks süüdi üksnes põllumehed, kes kasutavad valesid taimekaitsevahendeid ja pritsivad neid valel ajal. Tegelikult on mesilaste suremise põhjuseid palju, alustades nende pidamistingimustest ja lõpetades kliimamuutustega.

Saates "Kasvupinnas" otsitakse vastust, miks mesilased surevad ja mida saavad mesilaste heaks ära teha nii mesinikud kui ka põllumehed.

Stuudios on külas Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige Aado Oherd ja Baltic Agro ASi arendusdirektor Margus Ameerikas, kes on mõlemad mitukümmend aastat mesilasi pidanud. Vestlust juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. Saade oli esmakordselt eetris 2018. aasta mais.

