Bolt hakkab Riias toitu koju vedama

Riia on Bolti toidukulleritele neljas tegevuskoht. Foto: Liis Treimann

Bolt käivitas Eesti ja Leedu järel Läti pealinnas Riias toidu tellimise teenuse Bolt Food, teenuse tutvustamiseks on esialgu kõigi tellimuste kohaletoomine tasuta.

Bolti Läti tegevjuhi Kārlis Ķezberisi sõnul on viie aasta pikkune kogemus Läti pealinnas näidanud, et nõudlust ettevõtte teenuste järele on ning arusaam kohalikest oludest on hea. "Seega oli Bolt Foodi käivitamine Lätis meile loomulik samm.”