Vähesed teavad suusalegend Juha Mieto aktsiaportfellist

Soome suusalegend Juha Mieto on riigis mitme asja poolest tuntud, aga vähesed teavad, et tal on korralik aktsiaportfell.

Legendaarne Soome suusataja Juha Mieto on külastanud ka Eestit. Eelmisel aastal käis ta Viljandimaal Kõpus toimunud metsandusüritusel ja külastas Tehvandi spordikeskust. Foto: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix

Juha Mieto on kuulus oma dramaatilise sajandiksekundilise kaotuse poolest Lake Placidi olümpiamängude esikohaheitluses 15 kilomeetri distantsil, sellega, et ta on rahvaesindaja, ja Soome rahvusmagustoidu mämmi söömisega, kirjutab Iltalehti.