Kruuda poeg skeemitas end isa pankrotis äri suurimaks võlausaldajaks

Oliver Kruuda teisipäeval Harju maakohtus, kus ta käis nn Savisaare protsessi esimese astme otsuse väljakuulutamist vaatamas, kuigi selles protsessis ta ise kohtu all pole. Foto: Liis Treimann

Täna toimub võlausaldajate esimene üldkoosolek Tere piimatööstuse eksomaniku ASi Rubla pankrotipesas, kus võlausaldajate seas on üllatuslikult kontrolli haaranud Rubla suuromaniku Oliver Kruuda poja Karl Kruuda firma.

“Oliver Kruuda käitumine on puhtalt kuritegelik,” ütles ühe päris võlausaldaja, Tartu ärimehe Urmas Uustali firma OÜ Flinty esindaja vandeadvokaat Tarmo Pilv. Tema sõnul on Karl Kruuda osaühingu Consegna ligi 25 miljoni eurone nõue Rubla vastu kindlasti fiktiivne ja ta kavatseb selle kohta esitada ka kuriteoteate. Loos on oluline roll vandeadvokaat Küllike Nammil, kes paistab esindavat korraga nii Oliver kui ka Karl Kruuda huve.