Põlevkivi seljataha jätmiseks investeeritakse Eestisse üle poole miljardi

Kadri Simson ütles, et õiglase ülemineku fondi vahendeid saab kasutada kaevurite ümberõppeks ja tööstusparkide rajamiseks Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Komisjoni plaanide järgi saab Eesti kasutada põlevkivienergeetikast ülesaamiseks 125 miljonit eurot õiglase ülemineku fondi vahenditest, selle raha kaasamiseks tuleb ka riigil endal teha olulisi kulutusi. Ühtekokku saab siis Eesti kohalikest fossiilkütustest lihtsamaks üleminekuks kulutada kuskil 570 miljonit eurot.

Kahe päeva eest avalikustatud kava, kuidas rahastada Euroopas kliimaneutraalsuse saavutamist, nägi ühtlasi ette õiglase ülemineku fondi, millest rahastataks selliseid piirkondi nagu Poola söekaevanduste alad või Eestis Ida-Virumaa. Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson juhtis tähelepanu, et ettepaneku järgi on abikõlblik kogu Eesti, kuid tõepoolest komisjon eelistab, et fondi vahendeid kasutaks ennekõike üleminekust mõjutatud piirkondade aitamiseks.