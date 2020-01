Kranichi laenud võetakse suurema luubi alla

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik ütles, et Äripäeva uuriv lugu Reformierakonna poliitiku Heiki Kranichi laenude tagamaadest muutis teema komisjonile palju laiemaks ja nüüd on see seotud ka Kranichi toonase töökohaga Eesti Lotos.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik. Foto: Liis Treimann

„Loos vihjate te Kranichi töö- ja eraasjade ning rahade kapitaalsele segamini ajamisele. Summad on hirmuäratavalt suured ja asi on tõsine,“ sõnas Raik korruptsioonivastase komisjoni istungi järel.