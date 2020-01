Raadiohommikus: mida otsustati Šveitsis?

Maailma Majandusfoorum Davosis. Foto: AFP/Scanpix

Neljapäeval tõmmatakse joon alla tänavusele Davosi majandusfoorumile. Kuigi tegemist on peaasjalikult visioonifoorumiga, kus arutatakse majanduse tuleviku trende, toimusid Šveitsi mägikuurordis ka kohtumised, mis mõjutavad maailma kaubavahetust juba sel aastal.

Näiteks teatas USA president Donald Trump, et pärast Hiinaga esimese faasi kaubandusleppe sõlmimist on nüüd järjega jõutud Euroopa Liidu juurde. Millised olulised tulevikusuunad pandi Davosis paika ja kuidas see mõjutab ekspordist sõltuvat Eesti majandust?

Sellele küsimusele otsime reedeses hommikuprogrammis vastuseid koos väliministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna juhi Jüri Seilenthaliga.

Samuti on külas Eesti 200 üks eestvedajatest Lauri Hussar, kes annab ülevaate nii Eesti 200 populaarsuse tõusust kui ka olukorrast riigis. Lisaks räägime Eesti iduettevõtjate hinnangul aasta investori Gerri Kodresega.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad sündmused ja teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Neeme Korv ja Viivika Rõuk.

12.00–13.00 "Digiturunduse praktikum". Sel korral on teemaks otsimootoriturundus ehk SEO. Saates on külas Eesti parim SEO-ekspert Raido Tamar. Saatest selgub, kuidas Google´i otsimootoris paremini silma paista ning milliseid vigu seal tehakse. Saadet veab Priit Kallas Dreamgrow´st.

13.00–14.00 "Saksa majandustund". Stardib uus saatesari, kus antakse praktilist nõu selle kohta, kuidas siseneda Saksa turule, seal ellu jääda ja ka läbi lüüa.

Esimeses saates räägitakse Saksa ärimaastiku eripäradest. Saab selgeks, kes on agendid, millist ettevõtlusvormi üldse Saksamaal kasutada ja miks peab sakslastega enne tehingu tegemist paar kannu õlut ära jooma.

Külas on Saksa turuga hästi kursis olevad bnt Advokaadibüroo partnerid ja vandeadvokaadid Aet Bergmann ja Taivo Ruus. Saatejuht on Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Eetris on ehitusuudised". Aasta ehitaja 2019 Sergei Strigin räägib saates, kuidas tagada parim kvaliteet, rakendades ehitusplatsil põhimõtet „nagu ehitaks endale”. Tutvustame täpsemalt Striginile tiitli toonud Tallinki büroohoone ehitustöid ja keskendume põhjalikumalt küsimusele, kuidas panna kokku kvaliteet, eelarves püsimine ning tööde tähtaegne lõpetamine. Saadet juhib Lauri Leet.

