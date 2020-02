Raadiohommikus: kas digimaks ähvardab Prantsuse veini?

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu USA ähvardusest, avada uus kaubandussõja rinne ning Prantsuse vein ja juust panna tariifide alla. Foto: Regis Duvignau/Reuters

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kaasava formaadi raames leppisid 137 riiki eelmisel neljapäeval Pariisis kokku, et aasta lõpuks jõutakse digitaliseeruva majanduse maksustamisel üleilmse lahenduseni. Mida see sisuliselt tähendab ning mis nüüd edasi saab, räägib rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov.

Samuti räägime sellest, mis rolli on avaldanud poliitilised mängud ehk USA ähvardus uue kaubandussõja rinde avamiseks ning Prantsuse veini ja juustu tariifide alla panekuks.

Kodanikupalk on teema, mis ühtesid meelitab, teisi hirmutab. Mida arvab asjast Maailmapank? Sellest räägib Arenguseire keskuse juhi Tea Daniloviga.

Eesti uuriva ajakirjanduse autasu Bonnieri preemia läks kolmapäeval Anna Pihlile ja Sulev Vedlerile listeeriabakterist ja selle mõjust kirjutanud lugude eest. Miks just see lugu on oluline? Mängime ette intervjuu värskete võitjatega, intervjueerib Karl-Eduard Salumäe.

Ühtlasi on pärast poolekümneseid uudiseid eetris neljaosalise idufirmade rubriigi kolmas osa, kus idufirmade juhid räägivad sellest, mis on peamised omadused, mis peaks ühel start-upperil olemas olema, et läbi lüüa.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Ken Rohelaan.

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Tänase saate teema on möödunud nädala kolmapäeva hilistel õhtutundidel vastu võetud pensionireform. Uurime, mis saab edasi juhul, kui president seadust välja ei kuuluta – kas parlament läheb seadusega muutmata kujul edasi ja plaanib välja jõuda riigikohtusse? Mida tähendab see pensionireformi tähtaegadele? Samuti tuleb juttu sellest, kuidas mõjutab end liberaalseks erakonnaks pidava Reformierakonna vastandumine reformile nende reitinguid. Stuudios on pensionireformi eelnõu töögrupi eestvedaja Aivar Kokk (Isamaa) ning endine rahandusmininster Jürgen Ligi (Reformierakond). Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Ettevõtte juubel". Seekord tuleb juttu Puukeskus ASi 25. juubelist. Saame teada, mis on olnud Puukeskuse suurimad väljakutsed ja õnnestumised 25 tegutsemisaasta jooksul. Lisaks heidab Atso Matsalu valgust ideele ettevõtte varasemalt suuromanikult välja osta ning ka saame teada, kuidas taoline otsus ettevõtte edasist käekäiku mõjutas. Samuti arutlevad Matsalu ja Sander ettevõtte viimaste aastate suurimate muutuste, uute salongide avamise ja edasiste plaanide üle. Ka saame vastuse küsimusele, kuidas kasvatada ettevõtet piiratud turul ning mida teha selleks, et areng seisma ei jääks. Saates on külas ettevõtte omanik Atso Matsalu ning tegevdirektor Madis Sander. Saadet juhib Sigrid Hiis.

13.00–14.00 "Nimed müügitahvlil". Saates tuleb juttu lisamüügist ja olemasolevate klientide hoidmisest. Teemat avavad Urmas Kamdron ja Silver Rooger Dominate Salesist.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Maksuteabevara autor, KPMG maksuvaldkonna juhi Joel Zernaski hinnangul on sellel aastal põhjapanevaid muudatusi vähe, aga üht-teist ikka on. Üks üsnagi oluline muudatus, mis puudutab selliseid ettevõtjaid, kes tegutsevad piiriüleselt, on nn lahkumismaks. Olukorras, kus ettevõtja viib oma välisriigis asuvasse püsivat tegevuskohta vara või ka teistpidi, välisriigi ettevõte toob Eestisse püsivasse tegevuskohta vara, mis siit peakontorisse tagasi viiakse, siis tuleb maksustada selle vara turuväärtuse ja bilansilise maksumuse vahe. Joel Zernask ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin käivad läbi 2020. aasta juba jõustunud maksuregulatsioonid ning heidavad valgust ka sellele, mis on sel aastal veel tulemas. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.