Raadiohommikus: Eesti metsatööstuse väljasuremisohust

Esmaspäeva hommikul tuleb Äripäeva raadiosse külla Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja. Foto: Raul Mee

Esmaspäeva hommikul tuleb Äripäeva raadiosse külla Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja, kellega räägime Eesti metsatööstuse väljasuretamise ohust ja sellest, kuidas leida tasakaalu loodushoiu ja metsamajandamise vahel.

Pühapäeval lõppes Eesti suurim turismismess Tourest 2020 – mis seekord messil uudist ja milline on Eesti turismitööstuse olukord tervikuna, räägib Eesti Turismifirmade Liidu president Külli Karing.

Klienditeeninduses mõõtmisest ja testostudest räägime DIVE Grupi projektijuhi Marilyn Uleksiniga.

Hommikul on stuudios uudistetoimetaja Tiiu Taal ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Räägime viimase umbes kuu aja kõigi investeerimisteemade kaanestaarist Teslast. Aga mitte ainult, räägime ka investeerimise psühholoogiast ja sellest, milliseid vigu ning õnnestumisi saatekülalised on aktsiatega kaubeldes kogenud ja mida neist õppinud. Stuudios on Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ja ettevõtja Raivo Hein. Saadet juhib Äripäeva uuriva toimetuse juht Piret Reiljan.

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Starmani liitumine Elisaga püstitas küsimuse – kuidas panna kogu meeskond samas rütmis hingama ning astuma? Selmet ligi 200 uuele tulijale Elisa tööpõhimõtteid ja tavasid agaralt peale suruma asuda, pandi alus uuele, nüüdseks vägagi ahvatlevale organisatsioonikultuurile.

Kuidas sedavõrd keerulist protsessi läbi viia ning millised on selle väljakutseid täis teekonna suurimad õppetunnid, selgitab Elisa Eesti personalijuht Kaija Teemägi ettekandes "Kuidas muuta oma ettevõte organisatsioonikultuuri abil tööotsijatele ahvatlevaks?". Ettekanne on salvestatud Äripäeva Juhtimislabori konverentsil "Kuidas saada endale parimad töötajad?", mis on inspireeritud Netflixi endise talendijuhi Patty McCordi raamatust "Jõud".

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Keskendume tehnoloogiale ja haridusele. Saates on tehnikateadlane ja TalTechi inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor Priit Põdra, kes räägib tehnikaharidusest, tööstusseadmete hooldusest, inseneridest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud konverentsil "Mindfulness 2020", kus Eesti juhid, teadlased ja psühholoogid andsid mindfulness'i praktikatele sisu ja avasid sügavamat tähendust. Pakume teile kuulamiseks kirjanik Valdur Mikita mõtteid. Kus on mindfulness'i praktikate juured? Kas individuaalne rahulolu on ülim eesmärk või kuhu õigupoolest juhib meid teadvelolek? Valdur Mikitale lisaks on laval konverentsi juht, "Plekktrummi" saatejuht ja ERRi toimetaja Joonas Hellermaa.

