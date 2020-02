Raadiohommikus: e-kaubanduse plahvatus, Korea kuldmehike, idud ja konkurentsiraportid

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. Foto: Andres Haabu

Internetimüügi osakaal jaekaubanduses järjest kasvab, moodustades juba viiendiku. Ühtekokku kulutasid eestlased netiostudele mullu 1,4 miljardit eurot. Mida see tähendab? Sellest räägime teisipäevases hommikuprogrammis Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuhi Tõnu Väädiga.

Veel kõneleme sellest, kuhu edasi – kui palju on sellel trendil veel kasvuruumi? Mis seda pärsib? Kuidas muutuvad nende trendide valguses tavapoed ja kaubanduskeskused? Otsime vastuseid.

Lõuna-Korea mängufilm „Parasiit“ tegi Oscari-galal kinokunsti ajalugu, võites esimese võõrkeelse filmina (esimest korda Aasia režissööri käe all) Hollywoodi olulisemad aastaauhinnad. Mida tähendab see pööre filmimaailmale? Kas ka kinoäri vaatab nüüd rohkem itta? Stuudios on filmiekspert Timo Diener.

Hommikuprogrammi tuleb külla ka DreamApply.com-i kaasasutaja ja Nordic EdTech Forum “N8” juhatuse esimees Märt Aro, kellega räägime, mida oleks vaja muuta koolisüsteemis, et teha haridusest tuluartikkel. Lisaks veel sellest, kuidas start-up'id saaksid paremini kaasa aidata Eesti ekspordi kasvatamisel.

Äripäeva Infopangas on värskelt valminud advokaadibüroode ja ehitusmaterjali tootjate esimese kvartali konkurentsiraportid. Neis sektorites toimuvast annab ülevaate Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Tiiu Taal.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Mis on lahti Tallinna kinnisvaraga? Investor Toomase tunnis räägivad Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam ja EfTENi juht Viljar Arakas ausalt ära, mis kinnisvaraturul toimub, mis on kummagi ettevõtte plussid ja miinused ja kumba väärtpaberit investor börsilt ikkagi ostma peaks.

Saadet juhivad börsitoimetuse ajakirjanikud Liina Laks ja Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Ettevõtte juubel". Saates teeme juttu 23 aastat tegutsenud pereettevõttest Carmen Catering ning uhiuuest eCarmenist. Kuidas on catering'i-äri muutunud võrreldes 1990ndate lõpuga? Milline konkurentsiolukord valitseb hetkel? Kuidas eristuda ja olla edukas? Kas 5 aasta pärast toob eCarmenist tellitu kohale droon? Stuudios on Relika Tiik-Koppa ja Argo Koppa. Saatejuht on Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Saate fookuses on sotsiaalmeedia kuumad teemad sel aastal. Külas on Goal Marketingi loovjuht Marko Saue, kellega räägime uutest tuultest sotsiaalmeedias. Selgitame turunduse automatiseerimist, juturobotite tegevust ja maailma võimsaima reklaamimootori ehk Facebooki hingeelu. Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Seekordsed Imelise Teaduse jutuajamised puudutavad ühelt poolt meie tänavust aasta looma tiitli omanikku ja teisalt selliseid maapõuega seonduvaid arenguid, millele me ilmselt liiga sageli ei mõtle.

Aasta loom on Eestis tänavu nahkhiir, õigemini tervelt neliteist nahkhiireliiki, kes meil Eestis elavad. Tõsi, nad ei ole siin püsivalt: osa liike lendab talveks minema ja need, kes siin on, on praegu tardunes. Erinevate nahkhiirte elust, käitumisest, rändest ja käekäigust räägime nahkhiirte uurija Lauri Lutsariga.

Saate teises osas tuleb juttu sellest, et rohelistele tehnoloogiatele üleminek energiatootmises ja -kasutuses tähendab geoloogidele hoopis uusi väljakutseid. Nimelt on näiteks selleks, et ringi saaks sõita elektriautod ja selleks, et merre tuulikuid paigaldada, tarvis rohkem teistsuguseid, tihti haruldasi metalle. Niisuguseid, mille kaevandusmaht on seni olnud tagasihoidlik.

Näiteks vajab maailm prognoosi järgi järgmise 25 aasta jooksul sama palju vaske, kui on viimase 5000 aasta jooksul kaevandatud, et meretuulikuid kaabeldada. Ka päikeseenergia kasutamine kasvatab metallide nõudlust, sealhulgas on tarvis senisest rohkem indiumi, mida tänapäeval kaevandatakse vaid umbes 1000 tonni aastas. Räägime geoloogide uutest väljakutsetest TalTechi geoloogia instituudi maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna teaduri Rutt Hintsiga.

