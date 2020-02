Riskide hajutamine Mintoses osutus silmapetteks

Investorid, kes arvasid, et hajutasid Mintoses riske ja panid munad eri korvidesse, said halva üllatuse osaliseks. Foto: Andras Kralla

Mintose kaudu kiirlaenufirmadele raha laenavad investorid üritavad portaalis riskijuhtimise tarbeks hoida mune eri korvis, kuid vähemalt pooled korvid sellel turul kuuluvad kõik ühele omanikule.

Mintoses investeerivad oma raha tuhanded eestlased, platvormil on antud enam kui 4,5 miljardi euro eest laene ning tegu on Euroopa suurima ühisrahastusplatvormiga. Kuid investoreid ei tea, et ligi pool seal pööritatavast rahast kuulub Mintose omaniku Aigars Kesenfeldsi firmadele: 704 miljonist laenueurost vaat et pool. Möödunud aasta lõpus alustati portaalis suurpuhastust, aga riskid investorite jaoks jäävad ikka veel ebaselgeks.