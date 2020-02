Apteegireform võimaldab jokk-skeemi

Veerenni apteek Tallinnas kuulub proviisor Ene Bötkerile, ent kannab Südameapteegi tunnusmärke. Foto: Südameapteek

Apteegireformi eesmärk on tagada apteekide sõltumatus hulgimüüjatest, aga aprillis jõustuv seadus ei keela hulgimüüjatega koostööd frantsiisi alusel. See võimalus leiab ka kasutust.

Meditdiiniuudised kirjutab, et frantsiis on igati seaduslik ja neid kasutavate apteekide juhatajatega suheldes selgub, et kindla hulgimüüja küljes ei hoita neid piitsa meetodil, vaid hulgimüüjale soodsa tarneprotsendi eest pakutakse hoopis präänikut. Seega oleks proviisorid justkui vabad kaupa tellima, kuid eraettevõtjast proviisorile on igal juhul kasulikum tellida võimalikult suur protsent n-ö enda hulgimüüja käest.