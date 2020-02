Eesti firma käivitab IT-spetsialistide jahi üle Ida-Euroopa

Qualito tegevjuht Rainar Ütt. Foto: Qualito

Eestis asutatud tarkvaraarendusettevõte Qualito hakkas tütarfirma Q-Recruit kaudu pakkuma IT-spetsialistide värbamisteenust, otsides vajalike oskustega töötajaid mitmest Ida-Euroopa riigist.

Qualito tegevjuhi Rainar Ütt ütles ettevõtte pressiteates, et sarnaselt Eestiga on ka paljudes Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides suur IT-spetsialistide põud. „Meie värbamisteenuse sisu on see, et otsime tööandjate soovidele vastavaid programmeerijaid ja teisi IT-spetsialiste Ukrainast, Venemaalt, Valgevenest ning teistest Ida-Euroopa riikidest, kus reaalainete oskus on kõrgel tasemel,“ rääkis Ütt. „Värvatud IT-asjatundjaid vahendame ettevõtetele Saksamaal ja teistes saksakeelsetes piirkondades, Suurbritannias, Madalmaades, Skandinaavias ja Eestis, kus asuvad ka Qualito peamised kliendid.“