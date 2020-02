Tippjuht: Eesti võimukad arstid hoiavad iganenud süsteemist kinni

Tervishoiusüsteemide innovatsioonile keskenduva KPMG vanempartneri Mark Britnelli hinnangul võib Eesti tervishoiusüsteem teha eduka digipöörde järgmise viie aastaga, kuid see eeldab tervishoiukulutuste kasvatamist ja õigete investeerimisprioriteetide seadmist. Foto: HEIKKI AVENT

Eesti tervishoiusüsteemi areng on tabanud klaaslage, kuna ühelt poolt oleme e-tervishoiu lahenduste abil digiteerinud haiguslood ja digiretseptid, kuid arengu jätkumiseks peab muutuma tervishoiutöötajate ning juhtide mõtteviis, tõdes tervishoiusüsteemide analüüsimisele keskendunud KPMG vanempartner Mark Britnell.

„Olen esmakordselt Eestis ja olen täiesti hämmastuses – Eesti on digitaalselt ehk kõige täiskasvanum riik maailmas,“ leidis Britnell, kelle hinnangul võiks Eestit võrrelda ainult Iisraeli ja Singapuriga. Teisalt painab Eestit digiühiskondades levinud probleem. „Minu kogemus näitab, et mida digitaalselt arenenum on riik, seda traditsioonilisem on riigi tervishoiusüsteem ning selle juhtimine,“ ütles Britnell eelmisel nädalal toimunud KPMG ärifoorumi.