Oht aktsiaturgudele luurab kohas, kus seda oodatagi ei oska

Passiivne investeerimine on muutunud liiga populaarseks ja suurematesse indeksitesse ilma mõtlemata sissevoolav rahamass on tekitanud "mulli", hoiatab mitu analüütikut. See võib kujuneda nn mustaks luigeks ehk ootamatuks teguriks, mis börse kukutab. Foto: AFP / Scanpix