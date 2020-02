Mullu käibe mitmekordistanud automüüja Swedcar tõmbas tegevusele pidurit

Swedcar oli omanike jaoks kasumlik, aga mitte piisavalt. Foto: Andres Haabu

Rootsist kasutatud autosid maale toonud Swedcar Estonia leidis, et tegevuse jätkamine ei ole enam piisavalt kasumlik ning haub lõpetamise plaani. Lõplikku otsust veel tehtud ei ole.

"Hetkel oleme ajutiselt peatanud tellimuste vastuvõtu. Põhjuseks see, et Rootsis on kasutatud sõidukite hinnad kasvanud ning lõppes litsentsileping Rootsi partneriga, kelle kuulutusi oma lehel kuvasime," ütles ettevõtte üks omanikest ja juhatuse liikmetest Mihkel Mets. Swedcar oli Rootsi suurima portaali Autouncle.se esindaja Eestis.