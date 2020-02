Lennufirmad peatavad ajutiselt lennud Hiina

Finnair on teatanud, et peatab ajutiselt Hiina lendamise. Foto: Andras Kralla

Reuters vahendab, et paljud maailma suuremad lennufirmad on lõpetanud ajutiselt Hiina lendamise.

Näiteks on Air France teatanud, et ei lenda Hiina kuni märtsini, Austrian Airlines on peatanud lennud veebruari lõpuni. British Airways ei lenda Hiina 29. jaanuarist 31. märtsini. KLM on teatanud lendude tühistamisest kuni 28. märtsini. Sama kuupäevani ei lenda Hiina ka LOT.