Raadiohommikus: koroonaviiruse mõju Eesti ettevõtetele

Tallinki juht Paavo Nõgene kõneleb reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis ettevõtte plaanidest. Foto: Andras Kralla

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatame otsa laastava koroonaviiruse mõjudele turgudel.

Sellest, miks Tallink Grupp kardab viiruse tõttu kaotada pool miljonit reisijat ning kuidas ettevõtet ikkagi kasumikursil hoida, räägime laevafirma juhi Paavo Nõgenega. Veel kuuleme, mida saab igaüks ära teha selleks, et end viiruse mõjude eest hoida – seda läbi sotsiaalminister Tanel Kiige suu neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil.

Samuti on meil telefoniühendus investor Lauri Meidlaga, kes ennustas pandeemiaohtu turgudele juba aasta alguses. Kas nüüd on tekkinud ostukoht või läheb väärtpaberite ostja püüdma kukkuvat nuga, seda Meidlalt uurimegi.

Reedel tehakse börsile teatavaks ka Ekspress Grupi tulemused, mida tuleb stuudiosse kommenteerima ettevõtte juht Mari-Liis Rüütsalu.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade"

Kesk-Eestist, Villevere külast leiab metsatehnika müüja ja hooldaja TS-Hydraulicu, kes on teenindanud firmasid üle Eesti ja Euroopa juba alates 2008. aasta aprillist. Kuidas on metsatehnika firma tegutsemisaastate jooksul arenenud ning kuivõrd mahukas teema on masinate keskkonnasäästlikkus ja suurus? Milline on Eesti metsamajandamise hetkeseis ja mille poolest Sampo Rosenlewi metsamasinad aitavad hoida metsa väärtust? Külas on ettevõtte juhataja ja asutaja Tiit Siimussaar.

Küsib Andres Panksepp.

11.00–12.00 "Äripäev eetris"

Nädala olulisimaid sündmuseid võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Jaanus Vogelberg ning Liina Laks. Räägime koroonaviirusest, linnahalli tulevikust, prokuratuuri komistuskividest, kinnisvaraturust ja paljust muust.

12.00–13.00 "Särtsakas tulevik"

Kõigest 10–15% peredest kasutab oma kodu energiatarbimise mõttes standardi kohaselt, enamus kulutab rohkem, sõnastab elamute energiatõhususe teemalises saates Tartu regiooni energiaagentuuri ehitusinsener Kalle Virkus. Saatesarja teises saates käsitleme põhjalikult, millises seisus on Eesti elumajad, mida on vanade hoonete renoveerimisel seni tehtud ning mida saaks ja peaks tegema paremini. Selgitame lahti energiamärgise teemat, räägime nutilahendustest ning puudutame ka mõni aasta tagasi poliitiliselt kuuma teemat – riiklike üürimajade programmi.

Lisaks on saates külas Tartu regiooni energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund"

Saate teema on seekord arendamine ja planeerimine alanud kümnendil. Juttu tuleb omavalitsuse ja arendajate koostööst, otsime häid eeskujusid mujalt riikidest ja võrdleme Eesti pealinna teiste pealinnadega. Uute hoonete ja tervete piirkondade väljaarendamisel ei saa mööda vaadata ka järelturust ja vananevate hoonete saatusest. Analüüsime kinnisvara taskukohasust nii ostmise kui ka üürimise seisukohast.

Saates on Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal ja äripindade maakler Eduard Sorokin. Küsimusi esitab Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio"

Seekordses Investoriteliidu saates tuleb juttu majanduskriisist ja selle ohtudest.

Kuhu majandustsooni võib Eesti langeda majanduskriisi vältel ja kes võib valitseda maailmamajandust kriisi ajal?

Majandusanalüütikute ennustusi ja arvamusi toovad teieni majandusdoktor, professor Ivar Raig ning endine Maalehe ajakirjanik ja majandusanalüütik Toivo Räägel.

Saatejuht on Mart Opmann.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.