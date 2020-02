Kriss Sooniku seksikas pesu müügil juba 16 riigis

Omanimelise pesufirma asutaja Kriss Soonik-Käärmann rääkis Gaselli Kongressil, et mäletab täpselt, kuidas ta enne oma ettevõttega alustamist kahe kogenud eksperdiga maha istus ja neilt nõu küsis.

Foto: Fragment kodulehelt kriss-soonik.com

“Kriss, tee, mida sa teed, kuid ära sinna pesuärisse küll mine. See on kõige konkurentsitihedam, sest kogu maailm on rinnahoidjaid ja aluspükse täis,” ütlesid nad.