Tööstusminister lubab eksportööride seljatagust tugevana hoida Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo tahab rohkem kui 10 miljoni euro eest eksportivate ettevõtete arvu kasvatada 700ni, praegu on selliseid firmasid 615.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo

Foto: Liis Treimann

Üks lahendus, kuidas Eesti väliskaubandust kasvatada, on Eesti saatkondade kõrvale ärikeskuste loomine. Esialgu avatakse ettevõtluskeskused Riias, Londonis, Pariisis, Berliinis ja Kopenhaagenis.

“See annab kindlustunnet ja usutavust partneritele, et see Eesti ettevõtja, kellega nad tahavad teha koostööd, ei ole soss-sepp,” rääkis Keldo Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Mida kaugemale me Eestist lähme, siis seda olulisem on näidata, et riik on selja taga, sest see annab lihtsama võimaluse uksest sisse pääseda.”

Keldo tutvustas eelmise nädala lõpus valitsuse majanduskabinetile Team Estonia eksporditegevuste kava, mis seab eesmärgi tugevdada Eesti ettevõtete positsiooni globaalsel turul. Mida see kava endast veel kujutab ning mida ärikeskustes teha saab, saab kuulata intervjuust.

Küsis Ireene Kilusk.