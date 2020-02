Koroonaviirus võib Itaalia jalust niita

Itaallased kannavad avalikes kohtades maske. Foto: Scanpix

Koroonaviirus on räsimas Itaalia majanduse peamist kasvumootorit, mis võib tähendada, et riik võib sattuda suisa majanduslangusse.

Prognoosid on küllalt kehvad. Itaalia Panga president Ignazio Visco on sel nädalal öelnud, et koroonaviirus võib kärpida Saapamaa majandusest tänavu 0,2%. Investeerimispanga Nomura analüütikud on olnud veidi armulikumad ning pakuvad mõju 0,1% juurde. Itaalia majandus langes Financial Timesi andmeil läinud aasta viimases kvartalis 0,3%. Eksperte teeb ettevaatlikuks, et viirus räsib just Itaalia rikkamat piirkonda.