Korobeinik: Äris saavutavad tavaliselt edu mitte kõige andekamad ja kõige targemad inimesed

Andrei Korobeinik Foto: Raul Mee

Eesti idufirmade sektor areneb täiskäigul - eelmisel aastal tegid kohalikud idufirmad rekordi nii käibes, tasutud maksudes kui töötajate arvus. Idufirmade arvuga ühe elaniku kohta on Eesti maailmas kolmandal kohal. Kuid kas igaüks suudab luua eduka idufirma? Delovõje Vedomosti uuris valdkonna tegijatelt, millised omadused peavad inimesel olema, et muuta idee mitmemiljoniliseks äriks.

Kuidas teha nii, et sinu idufirma saavutaks edu? Milliseid isikuomadusi on vaja, millist filosoofiat järgida? Delovõje Vedomostiga jagasid selle kohta mõtteid kogenud ärimees, idufirma tehnikadirektor, idufirmade konkursside võitja, äriinkubaatori kaasasutaja, aga ka äriingel ja poliitik.