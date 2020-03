Raadiohommikus: kas viirusepaanika jõuab Eesti ettevõtja rahakotti?

Kas üle ilma levinud koroonaviiruse paanika, mis kajastus eriti ilmekalt eelmisel nädalal börsidel, jõuab ka Eesti ettevõtjate ja elanike rahakotti, seda selgitame teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Foto: PPE/SIPA/Scanpix

Kas üle ilma levinud koroonaviiruse paanika, mis kajastus eriti ilmekalt eelmisel nädalal börsidel, jõuab ka Eesti ettevõtjate ja elanike rahakotti ning kas peaks hakkama plaane ümber tegema?

Seda aitab teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis selgitada Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Lisaks teeme juttu eelmisel nädalal Soome konkurendi omandamisest teatanud mahejäätiste tootja La Muu asutaja ja juhi Rasmus Raskiga, kellega räägime ettevõtte plaanidest ja jäätiseturu uutest tuultest.

Kiirelt laienev ja märtsis Eestis 35 spordiklubini kasvav kett MyFitness plaanib sel aastal käivet ligi poole võrra kasvatada. MyFitness Eesti juht Tiina Otsa tuleb ja selgitab, kuidas sellise tempoga kasvada ja milliseid uuendusi spordiklubide turul oodata maksab.

Hommikuprogrammi teevad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Turge tabas möödunud nädalal kõige rängem kukkumine alates finantskriisist. Tänasest on turud juba tõusule asunud. Aga mis saab edasi? Kriisinõu jagavad kogenud investorid ja investor Toomase meeskond.

Veel arutame läbi hiljutise 300 miljoni väärtuses uudise, mille järgi linnahalli hakkavad omavahelises koostöös arendama Infortar, Tallink ja Tallinna linn. Lisaks vaatame, millised olid möödunud kuu silmapaistvamad sündmused, tulemused ja mida prognoositakse ülejäänud aastaks.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Ilukliinikust The Health Clinik räägib ilukirurg Siim Simmo teemal, mis paljusid huvitab, sest ilulõikused on muutunud tavapäraseks. Võib isegi öelda, et popiks, ja enam ei peljata sellest rääkida, kui keegi on ennast kohendamas käinud. Mida peavad aga kliendid teadma, kui soovitakse korrigeerida midagi enda välimuses, selgub juba saadet kuulates.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Eetris on Tanel Toom. Eelmise aasta üks räägitumaid eestlasi kirjeldab Eesti filmialase kõrghariduse arengut ja selgitab, millised on Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi puudused. Aga mitte ainult. Muu hulgas saab teada, milliseid eelmise aasta filme Toom soovitab vaadata, kas „Kodanik Kane“ on tema meelest möödunud sajandi parim film, kuidas vältida „Kodanik Kane’i“ režissööri Orson Wellesi saatust ning kas „Kalevipojast“ saaks hea filmi. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Kullafond". Paavo Nõgene on tippjuht, kes proovikivisid ei pelga. Juhtimisideid kogub ta eeskätt teistelt juhtidelt, mitte juhtimisõpikutes näpuga järge ajades. Mehel, kelle jaoks kultuur on osa DNAst, on rääkida nii kultuuri ja ettevõtluse ühisest vereringest kui ka välja tuua, milles üks valdkond teiselt parema tuleviku nimel šnitti võiks võtta. Saade "Lavajutud" on salvestatud 2019. aasta maikuus Pärnu juhtimiskonverentsil ja oli esimest korda eetris möödunud aasta augustis. Tallinki juhi, endise kultuurivaldkonna tippjuhi vestluskaaslane on kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.